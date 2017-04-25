Обвинительное заключение по торговцам людьми направлено в суд Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух жителей Луганщины, обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (УК) Украины (вербовка и перемещения людей с целью эксплуатации). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Луганской области по факту торговли людьми", - говорится в сообщении.
Установлено, что двое жителей Лисичанска завербовали на территории Луганской области двух лиц женского пола, одна из которых является несовершеннолетней, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории города Москва Российской Федерации.
Участники преступной группы пытались переместить в город Москва указанных лиц с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Однако, противоправных действиях были прекращены сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Напомним, что санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН 25 апреля, специальное расследование в отношении депутата "ЛНР" начали в Луганской области.
Также Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную часть Луганской области.