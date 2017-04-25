Обвинительное заключение по торговцам людьми направлено в суд Луганской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27298 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91945 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147228 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114326 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111178 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103275 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106715 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Обвинительное заключение по торговцам людьми направлено в суд Луганской области

Обвинительное заключение по торговцам людьми направлено в суд Луганской области

Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух жителей Луганщины, обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (УК) Украины (вербовка и перемещения людей с целью эксплуатации). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Луганской области по факту торговли людьми", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое жителей Лисичанска завербовали на территории Луганской области двух лиц женского пола, одна из которых является несовершеннолетней, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории города Москва Российской Федерации.

Участники преступной группы пытались переместить в город Москва указанных лиц с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Однако, противоправных действиях были прекращены сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Напомним, что санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН 25 апреля, специальное расследование в отношении депутата "ЛНР" начали в Луганской области.

Также Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную часть Луганской области.

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