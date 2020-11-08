Обама зворушливо привітав Байдена із перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. 44-й президент США Барак Обама привітав свого колишнього віце-президента, кандидата у президенти Джо Байдена і потенційного віце-президента США Камалу Харріс із перемогою на виборах. Поздоровлення Обама опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Я дуже пишаюся тим, що вітаю нашого наступного президента Джо Байдена і нашу наступну першу леді Джилл Байден. Я також дуже пишаюся тим, що вітаю Камалу Харріс і Дага Емхоффа із революційним обранням Камали нашим наступним віце-президентом", - написав колишній президент США.
Він підкреслив, що на поточних виборах, які проходили за небувалих обставин, американці взяли участь у небачених кількостях.
"І як тільки кожен голос буде підраховано, обраний президент Байден і обрана віце-президент Харріс здобудуть історичну і вирішальну перемогу", - заявив Обама.
Він закликав кожного американця дати шанс Байдену і надати йому свою підтримку, так як буде виконувати свою роботу, виходячи з інтересів кожного американця, незалежно від того, отримав він їхній голос, чи ні.
Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена із перемогою на президентських виборах у США.