ОАСК визнав протиправним підтвердження плагіату в роботах Шкарлета

Деталі

"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці "визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело" у низці моїх наукових робіт", - написав Шкарлет.

Шкарлет додав, що вважає доречним законопроект народних депутатів про заборону обіймати посади в Кабміні особам, у чиїх роботах виявлено плагіат.

"Головне, щоб цей документ був фаховим, не породжував подвійних стандартів і ґрунтувався на засадах Закону України "Про освіту". Лише так він не матиме шансів перетворитися на чергову зброю для політичного переслідування комусь невигідних кандидатів", - зазначив міністр.

Доповнення

Етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти підтвердив наявність плагіату в роботах міністра освіти України Сергія Шкарлета.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України проводив розслідування щодо звинувачень Сергія Шкарлета, на якого покладено виконання обов'язків міністра освіти та науки, у плагіаті.

Членів комісії з академічної доброчесності Національного університету "Чернігівська політехніка" звинувачують у плагіаті. Раніше вони ж не виявили плагіат у дисертації колишнього ректора навчального закладу, а зараз міністра освіти Сергія Шкарлета.