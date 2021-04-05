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ОАСК визнав протиправним підтвердження плагіату в роботах Шкарлета

ОАСК визнав протиправним підтвердження плагіату в роботах Шкарлета

Київ • УНН

 • 19083 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Комітету з питань етики Національного агенства із забезпеченням якості вищої освіти щодо підтвердження плагіату в наукових роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці "визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело" у низці моїх наукових робіт", - написав Шкарлет.

Шкарлет додав, що вважає доречним законопроект народних депутатів про заборону обіймати посади в Кабміні особам, у чиїх роботах виявлено плагіат.

"Головне, щоб цей документ був фаховим, не породжував подвійних стандартів і ґрунтувався на засадах Закону України "Про освіту". Лише так він не матиме шансів перетворитися на чергову зброю для політичного переслідування комусь невигідних кандидатів", - зазначив міністр.

Доповнення

Етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти підтвердив наявність плагіату в роботах міністра освіти України Сергія Шкарлета.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України проводив розслідування щодо звинувачень Сергія Шкарлета, на якого покладено виконання обов'язків міністра освіти та науки, у плагіаті.

Членів комісії з академічної доброчесності Національного університету "Чернігівська політехніка" звинувачують у плагіаті. Раніше вони ж не виявили плагіат у дисертації колишнього ректора навчального закладу, а зараз міністра освіти Сергія Шкарлета.

Українські Національні Новини

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