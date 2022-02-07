ОАСК відкрив провадження за позовом нардепа Деркача проти Данілова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом нардепа Андрія Деркача, в якому він просить визнати протиправною “бездіяльність” секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОАСК.
Цитата
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Андрія Деркача до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що серед вимог позову — визнати протиправною бездіяльність Секретаря РНБО України, яка, на думку позивача, полягає в ухиленні від нормативно-регламентованої сукупності послідовно здійснюваних дій щодо розробки, погодження та організації процесу ухвалення Регламенту РНБО України.
Позивач також просить суд зобов’язати Секретаря РНБО України здійснити всі необхідні та передбачені законодавством дії щодо розробки проекту Регламенту РНБО України, його погодження та організації процесу ухвалення Регламенту.
“Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Зеленський увів в дію санкції РНБО проти ряду осіб, зокрема нардепа Деркача.
Рада національної безпеки та оборони України 20 серпня ввела санкції проти народного депутата Андрія Деркача та подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги й головного редактора видання “Страна” Ігоря Гужви.