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ОАСК розгляне по суті позов Кличка проти Гончарука

ОАСК розгляне по суті позов Кличка проти Гончарука

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва розгляне по суті позов Віталія Кличка до Кабінету Міністрів України та глави Уряду Олексія Гончарука. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"Суд ухвалив перейти до розгляду справи по суті та призначив судове засідання на 29 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує суд, Віталій Кличко просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президенту України подання, датоване 4 вересня, про його звільнення з посади Голови КМДА у зв’язку із закінченням строку повноважень Глави держави.

"Водночас, він просить Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати відповідну пропозицію Прем’єр-міністра про звільнення позивача з посади голови Київської міської державної адміністрації", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Українські Національні Новини

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