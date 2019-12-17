ОАСК рассмотрит по существу иск Кличко против Гончарука

"Суд принял решение перейти к рассмотрению дела по существу и назначил судебное заседание на 29 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как напоминает суд, Виталий Кличко просит Окружной административный суд города Киева признать противоправными действия КМУ о внесении Президенту Украины представления, датированное 4 сентября, о его увольнении от должности главы КГГА в связи с истечением срока полномочий главы государства.

"Вместе с тем, он просит Окружной административный суд города Киева отменить соответствующее предложение премьер-министра об увольнении истца с должности главы Киевской городской государственной администрации", - отмечается в сообщении.

Напомним, 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.