ОАСК просять скасувати тимчасове закриття державних кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. До Окружного адміністративного суду надійшов позов щодо скасування розпорядження Уряду про тимчасове закриття державних кордонів до 3 квітня 2020. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“До ОАСК надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування розпорядження Уряду в частині, що стосується тимчасового з 17 березня по 3 квітня 2020 року закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, йдеться про п.1. розпорядження КМУ від 14.03.2020 № 287-р про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Також наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, оприлюднено перелік пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю.