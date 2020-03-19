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ОАСК просять скасувати тимчасове закриття державних кордонів

ОАСК просять скасувати тимчасове закриття державних кордонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. До Окружного адміністративного суду надійшов позов щодо скасування розпорядження Уряду про тимчасове закриття державних кордонів до 3 квітня 2020. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“До ОАСК надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування розпорядження Уряду в частині, що стосується тимчасового з 17 березня по 3 квітня 2020 року закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, йдеться про п.1. розпорядження КМУ від 14.03.2020 № 287-р про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Також наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, оприлюднено перелік пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю.

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