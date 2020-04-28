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ОАСК просять скасувати добір на посади голови та заступника голови податкової служби

ОАСК просять скасувати добір на посади голови та заступника голови податкової служби

Київ • УНН

 • 13087 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. До Окружного адміністративного суду надійшов позов про скасування добору на посади голови та заступника голови Державної податкової служби України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить скасувати рішення Уряду та ДПС України про оголошення добору на вакантні посади Голови та заступника Голови ДПС України. Серед інших вимог позову – скасувати Умови вищевказаного добору, які опубліковані 25 квітня 2020 року на єдиному порталі вакансій Національного агентства України з питань державної служби", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на думку позивача, добір на посади очільника ДПС України та його заступника оголошено з порушенням вимог чинного законодавства України, а умови і форма добору не відповідають формальним критеріям та порушують його права і права інших потенційних учасників.

"Разом із позовом була подана заява про його забезпечення, в якій позивач просить суд до набрання законної сили рішенням у справі заборонити ДПС України та Мінфіну вчиняти дії з добору на вказані вакантні посади, а саме – проводити співбесіди, вносити подання суб’єкту призначення та укладати контракт", - зазначається в повідомленні.

Також наразі судом вирішується питання наявності правової підстави вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Денис Шмигаль пояснив звільнення голів митниці та податкової.

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