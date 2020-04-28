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ОАСК просят отменить добор на должности главы и заместителя главы налоговой службы

ОАСК просят отменить добор на должности главы и заместителя главы налоговой службы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Окружной административный суд поступил иск об отмене отбора на должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит отменить решение правительства и ГНС Украины об объявлении отбора на вакантные должности главы и заместителя главы ГНС Украины. Среди других требований иска - отменить Условия вышеуказанного отбора, опубликованных 25 апреля 2020 года на едином портале вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению истца, отбор на должности главы ГНС Украины и его заместителя объявлено с нарушением требований действующего законодательства Украины, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.

"Вместе с иском было подано заявление об его обеспечении, в котором истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Минфину совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт", - отмечается в сообщении.

Также пока судом решается вопрос наличия правового основания принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, Денис Шмыгаль объяснил увольнение глав таможни и налоговой.

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