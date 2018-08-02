ОАЕ планували здійснити військову інтервенцію у Катар

Після того, як Саудівська Аравія і ОАЕ розірвали відносини з Катаром і оголосили про блокаду цієї держави, вони почали готувати план нападу, розповіло виданню джерело в американській розвідці і два колишніх чиновника Держдепу.

Розвідка Катару дізналася про план Саудівської Аравії і ОАЕ на початку літа 2017 року, повідомило виданню джерело, після чого передала ці відомості США. Пізніше ця інформація була підтверджена розвідками США та Британії, стверджує The Intercept.

Тіллерсон зробив серію телефонних дзвінків, намагаючись переконати саудівських чиновників не застосовувати військову силу проти Катару. Про те, що держсекретар США намагався вирішити конфлікт, що виник між близькосхідними державами, писала Тhе New York Times, проте тоді про можливий військовий результат суперечки не повідомлялося. Для цих цілей Тіллерсон скасував свою поїздку на зустріч представників Організації американських держав в Канкуні. Держдеп офіційно повідомляв, що голова відомства в червні 2017 року провів “більше 20 дзвінків і зустрічей з регіональними акторами і посередниками”.

Тіллерсон мав великі ділові зв’язки з Катаром, будучи главою Exxon Mobil, і в цьому конфлікті виступав на стороні острівної держави. У підсумку він переконав короля Саудівської Аравії, наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана і главу МЗС країни відмовитися від ескалації, пише The Intercept.

Пізніше в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що до відставки Тіллерсона могли бути причетні близькосхідні держави. Так, BBC з посиланням на електронні листи повідомляла, що пов’язаний з ОАЕ бізнесмен Елліотт Броуді зустрічався з президентом США Дональдом Трампом в жовтні 2017 року і закликав його відправити Тіллерсона у відставку. Колумніст The New York Times Роджер Коен писав, що посол ОАЕ в Вашингтоні знав про відставку Тіллерсона за три місяці до того, як це сталося.

Як повідомляв УНН, Іран проведе масштабні військові навчання в Перській затоці.