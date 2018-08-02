ОАЭ планировали военную интервенцию в Катар

После того, как Саудовская Аравия и ОАЭ разорвали отношения с Катаром и объявили о блокаде этого государства, они начали готовить план нападения, рассказал изданию источник в американской разведке и два бывших чиновника Госдепа.

Разведка Катара узнала о плане Саудовской Аравии и ОАЭ в начале лета 2017 года, сообщил изданию источник, после чего передала эти сведения США. Позже эта информация была подтверждена разведками США и Великобритании, утверждает The Intercept.

Тиллерсон сделал серию телефонных звонков, пытаясь убедить саудовских чиновников не применять военную силу против Катара. О том, что госсекретарь США пытался решить конфликт, возникший между ближневосточными государствами, писала Тhе New York Times, однако тогда о возможном военном результате спора не сообщалось. Для этих целей Тиллерсон отменил свою поездку на встречу представителей Организации американских государств в Канкуне. Госдеп официально сообщал, что глава ведомства в июне 2017 провел “более 20 звонков и встреч с региональными актерами и посредниками”.

Тиллерсон имел обширные деловые связи с Катаром, будучи главой Exxon Mobil, и в этом конфликте выступал на стороне островного государства. В итоге он убедил короля Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана и главу МИД страны отказаться от эскалации, пишет The Intercept.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что к отставке Тиллерсона могли быть причастны ближневосточные государства. Так, BBC со ссылкой на электронные письма сообщала, что связанный с ОАЭ бизнесмен Эллиотт Броуди встречался с президентом США Дональдом Трампом в октябре 2017 года и призвал его отправить Тиллерсона в отставку. Колумнист The New York Times Роджер Коэн писал, что посол ОАЭ в Вашингтоне знал об отставке Тиллерсона за три месяца до того, как это произошло.

Как сообщал УНН, Иран проведет масштабные военные учения в Персидском заливе.