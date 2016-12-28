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О.Захарченко заявив про плани обговорити передачу "ДНР" усієї Донецької області

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що після виконання мінських угод підніме питання про перехід під контроль самопроголошеної Донецької народної республіки ("ДНР") міст і районів всієї Донецькій області, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

“У нас в 2014 році пройшов референдум. Територією референдуму була вся Донецька область, і ми будемо говорити про те, щоб результати референдуму були прийняті на всій території Донецької області”, — сказав він.

О.Захарченко наголосив, що основне завдання мінських угод — “перейти саме до цих переговорів”.

Раніше О.Захарченко заявляв, що ополченцям необхідно “взяти Британію”, щоб для Росії настав “золотий вік”.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко повідомила, що зустрічалась у Мінську з лідерами терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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