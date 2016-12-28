А.Захарченко заявил о планах обсудить передачу "ДНР" всей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что после выполнения минских соглашений поднимет вопрос о переходе под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики ("ДНР") городов и районов всей Донецкой области, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"У нас в 2014 году прошел референдум. Территорией референдума была вся Донецкая область, и мы будем говорить о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области ", - сказал он.
А.Захарченко подчеркнул, что основная задача минских соглашений - "перейти именно к этим переговорам".
Ранее А.Захарченко заявлял, что ополченцам необходимо "взять Британию", чтобы для России наступил "золотой век".
Напомним, народный депутат Надежда Савченко сообщила, что встречалась в Минске с лидерами террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким .