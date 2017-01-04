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О.Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт

О.Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Колишньому керівникові парламентської фракції Партії регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Про таке повідомив один із його адвокатів Олександр Мельников.

За його словами, О.Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочинів.

Після цього кроку справу О.Єфремова можна передавати до суду, додав адвокат.

Нагадаємо, суд продовжить розгляд апеляції на арешт О.Єфремова 5 січня.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:
— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);

— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

-вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

-організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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