А.Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Бывшему руководителю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Об этом сообщил один из его адвокатов Александр Мельников.
По его словам, А.Ефремову инкриминируется покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений.
После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.
Напомним, суд продолжит рассмотрение апелляции на арест Ефремова 5 января.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:
- Организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- Пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управление Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
-совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины) ;
организационные и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- Государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).