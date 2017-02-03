О.Ярмак: променева терапія — один із методів полегшення страждань невиліковно хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Променева терапія може як зменшити, так і повністю зняти больовий синдром у невиліковних онкохворих. Про це у коментарі УНН розповів лікар, променевий терапевт, завідуючий департаментом променевої терапії МЦ “Клініка Спіженко” Олег Ярмак.
“Так зване симптоматичне лікування призначається невиліковним онкохворим пацієнтам. Мова іде про оперативне лікування, хіміотерапевтичне лікування, або променеву терапію. Симптоматичне лікування полягає в купіруванні (знятті чи усуненні — ред. ) симптомів захворювання за допомогою лікарських засобів. Больовий симптом блокують в основному лікарськими препаратами. Зокрема, використовують наркотичні анальгетики.
Одним із варіантів, коли, наприклад, з’являються метастази в кістках, що викликає сильний больовий синдром, то тут можливе проведення променевої терапії на цей метастаз. Мета — зменшити, а якщо вдасться, то і зняти больовий синдром”, — сказав О.Ярмак.
Також, лікар зазначив, що можливість результативності застосування променевої терапії з метою зняття больового синдрому у невиліковно хворих визначається у кожному випадку окремо.
Адже обов’язковим є врахування того моменту, що навіть променева терапія із симптоматичною метою може знизити захисні сили організму.
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“Випадків, коли променева терапія допомогла зняти чи зменшити больовий синдром дуже багато. Тому цінність використання променевої терапії у таких випадках, хоч і індивідуальна, але сумнівам не підлягає. Я наведу вам приклад найяскравішого випадку, який надихнув мене, як лікаря, і запевнив, що навіть важким пацієнтам, яким протипоказне лікування, можна допомогти. Це був випадок одного з перших наших пацієнтів.
У цього був рак передміхурової залози з тотальним ураженням всіх кісток. У зв’язку з цим, за рахунок ураження кісток черепу, у пацієнта був дуже поганий зір. Його водили за руку, він вже був не зрячий. Ми після консультації відмовили йому у лікуванні, але його родичі наполягли, щоб ми провели йому сеанс променевої терапії з метою зняття болю. І ми таки погодилися провести симптоматичну променеву терапію на кістки основи черепа. І через рік прийшов пацієнт, і він був зрячий! Це було великою несподіванкою, тому що йому прогнозували жити пару місяців”, — розповів О. Ярмак.
Як відомо, променеву терапію пацієнтам проводять, зокрема, і на лінійних прискорювачах.
За словами лікаря, онко-фізика Руслана Зелінського, якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу.
“З 2011 року у медичному центрі "Клініка Спіженко“, наприклад, працює лінійний прискорювач ELEKTA Synergy Platform, вже проліковано більш тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в "Клініці Спіженко", тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, — розповів він.
Нагадаємо, щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком.
Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року може зрости на 45%.