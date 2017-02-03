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О.Ярмак: променева терапія — один із методів полегшення страждань невиліковно хворих

Київ • УНН

 • 45153 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Променева терапія може як зменшити, так і повністю зняти больовий синдром у невиліковних онкохворих. Про це у коментарі УНН розповів лікар, променевий терапевт, завідуючий департаментом променевої терапії МЦ “Клініка Спіженко” Олег Ярмак.

О.Ярмак: променева терапія — один із методів полегшення страждань невиліковно хворих

“Так зване симптоматичне лікування призначається невиліковним онкохворим пацієнтам. Мова іде про оперативне лікування, хіміотерапевтичне лікування, або променеву терапію. Симптоматичне лікування полягає в купіруванні (знятті чи усуненні — ред. ) симптомів захворювання за допомогою лікарських засобів. Больовий симптом блокують в основному лікарськими препаратами. Зокрема, використовують наркотичні анальгетики.

Одним із варіантів, коли, наприклад, з’являються метастази в кістках, що викликає сильний больовий синдром, то тут можливе проведення променевої терапії на цей метастаз. Мета — зменшити, а якщо вдасться, то і зняти больовий синдром”, — сказав О.Ярмак.

Також, лікар зазначив, що можливість результативності застосування променевої терапії з метою зняття больового синдрому у невиліковно хворих визначається у кожному випадку окремо.

Адже обов’язковим є врахування того моменту, що навіть променева терапія із симптоматичною метою може знизити захисні сили організму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікування променевою терапією актуальне практично при кожному виді онкології

“Випадків, коли променева терапія допомогла зняти чи зменшити больовий синдром дуже багато. Тому цінність використання променевої терапії у таких випадках, хоч і індивідуальна, але сумнівам не підлягає. Я наведу вам приклад найяскравішого випадку, який надихнув мене, як лікаря, і запевнив, що навіть важким пацієнтам, яким протипоказне лікування, можна допомогти. Це був випадок одного з перших наших пацієнтів.

У цього був рак передміхурової залози з тотальним ураженням всіх кісток. У зв’язку з цим, за рахунок ураження кісток черепу, у пацієнта був дуже поганий зір. Його водили за руку, він вже був не зрячий. Ми після консультації відмовили йому у лікуванні, але його родичі наполягли, щоб ми провели йому сеанс променевої терапії з метою зняття болю. І ми таки погодилися провести симптоматичну променеву терапію на кістки основи черепа. І через рік прийшов пацієнт, і він був зрячий! Це було великою несподіванкою, тому що йому прогнозували жити пару місяців”, — розповів О. Ярмак.

Як відомо, променеву терапію пацієнтам проводять, зокрема, і на лінійних прискорювачах.

За словами лікаря, онко-фізика Руслана Зелінського, якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу.

“З 2011 року у медичному центрі "Клініка Спіженко“, наприклад, працює лінійний прискорювач ELEKTA Synergy Platform, вже проліковано більш тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в "Клініці Спіженко", тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, — розповів він.

Нагадаємо, щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року може зрости на 45%.

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