О.Ярмак: лучевая терапия - один из методов облегчения страданий неизлечимо больных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лучевая терапия может как уменьшить, так и полностью снять болевой синдром у неизлечимых онкобольных. Об этом в комментарии УНН рассказал врач, лучевой терапевт, заведующий департаментом лучевой терапии МЦ "Клиника Спиженко" Олег Ярмак.
"Так называемое симптоматическое лечение назначается неизлечимым онкобольным пациентам. Речь идет об оперативном лечении, химиотерапевтическом лечении, или лучевой терапии. Симптоматическое лечение заключается в купировании (снятии или устранении - ред.) симптомов заболевания с помощью лекарственных средств. Болевой симптом блокируют в основном лекарственными препаратами. В частности, используют наркотические анальгетики.
Одним из вариантов, когда, например, появляются метастазы в костях, что вызывает сильный болевой синдром, то возможно проведение лучевой терапии на этот метастаз. Цель - уменьшить, а если удастся, то и снять болевой синдром", - сказал О.Ярмак.
Также врач отметил, что возможность результативности применения лучевой терапии с целью снятия болевого синдрома у неизлечимо больных определяется в каждом случае отдельно.
Ведь обязательным есть учет того момента, что даже лучевая терапия с симптоматической целью может снизить защитные силы организма.
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"Случаев, когда лучевая терапия помогла снять или уменьшить болевой синдром очень много. Поэтому ценность использования лучевой терапии в таких случаях, хотя и индивидуальная, но сомнениям не подлежит. Я приведу вам пример яркого случая, который вдохновил меня, как врача, и заверил, что даже тяжелым пациентам, которым противопоказано лечение, можно помочь. Это был случай одного из первых наших пациентов.
У него был рак предстательной железы с тотальным поражением всех костей. В связи с этим, за счет поражения костей черепа, у пациента было очень плохое зрение. Его водили за руку, он был уже не зрячий. Мы после консультации отказали ему в лечении, но его родственники настояли, чтобы мы провели ему сеанс лучевой терапии с целью снятия боли. И мы таки согласились провести симптоматическую лучевую терапию на кости основания черепа. И через год пришел пациент, и он был зрячий! Это было большой неожиданностью, так как ему прогнозировали жить пару месяцев", - рассказал О.Ярмак.
Как известно, лучевую терапию пациентам проводят в том числе и на линейных ускорителях.
По словам врача, онко-физика Руслана Зелинского, качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала.
"С 2011 года в медицинском центре "Клиника Спиженко", например, работает линейный ускоритель ELEKTA Synergy Platform, уже пролечили более тысячи пациентов. Реализованы современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролеченные этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступным для пациентов в Украине", - рассказал он.
Напомним, ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года может вырасти на 45%.