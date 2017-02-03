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О.Ярмак: лучевая терапия - один из методов облегчения страданий неизлечимо больных

Киев • УНН

 • 45153 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лучевая терапия может как уменьшить, так и полностью снять болевой синдром у неизлечимых онкобольных. Об этом в комментарии УНН рассказал врач, лучевой терапевт, заведующий департаментом лучевой терапии МЦ "Клиника Спиженко" Олег Ярмак.

О.Ярмак: лучевая терапия - один из методов облегчения страданий неизлечимо больных

"Так называемое симптоматическое лечение назначается неизлечимым онкобольным пациентам. Речь идет об оперативном лечении, химиотерапевтическом лечении, или лучевой терапии. Симптоматическое лечение заключается в купировании (снятии или устранении - ред.) симптомов заболевания с помощью лекарственных средств. Болевой симптом блокируют в основном лекарственными препаратами. В частности, используют наркотические анальгетики.

Одним из вариантов, когда, например, появляются метастазы в костях, что вызывает сильный болевой синдром, то возможно проведение лучевой терапии на этот метастаз. Цель - уменьшить, а если удастся, то и снять болевой синдром", - сказал О.Ярмак.

Также врач отметил, что возможность результативности применения лучевой терапии с целью снятия болевого синдрома у неизлечимо больных определяется в каждом случае отдельно.

Ведь обязательным есть учет того момента, что даже лучевая терапия с симптоматической целью может снизить защитные силы организма.

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"Случаев, когда лучевая терапия помогла снять или уменьшить болевой синдром очень много. Поэтому ценность использования лучевой терапии в таких случаях, хотя и индивидуальная, но сомнениям не подлежит. Я приведу вам пример яркого случая, который вдохновил меня, как врача, и заверил, что даже тяжелым пациентам, которым противопоказано лечение, можно помочь. Это был случай одного из первых наших пациентов.

У него был рак предстательной железы с тотальным поражением всех костей. В связи с этим, за счет поражения костей черепа, у пациента было очень плохое зрение. Его водили за руку, он был уже не зрячий. Мы после консультации отказали ему в лечении, но его родственники настояли, чтобы мы провели ему сеанс лучевой терапии с целью снятия боли. И мы таки согласились провести симптоматическую лучевую терапию на кости основания черепа. И через год пришел пациент, и он был зрячий! Это было большой неожиданностью, так как ему прогнозировали жить пару месяцев", - рассказал О.Ярмак.

Как известно, лучевую терапию пациентам проводят в том числе и на линейных ускорителях.

По словам врача, онко-физика Руслана Зелинского, качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала.

"С 2011 года в медицинском центре "Клиника Спиженко", например, работает линейный ускоритель ELEKTA Synergy Platform, уже пролечили более тысячи пациентов. Реализованы современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролеченные этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступным для пациентов в Украине", - рассказал он.

Напомним, ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком.

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года может вырасти на 45%.

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