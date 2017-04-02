А.Вучич переміг на виборах президента Сербії - exit poll
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич перемагає на виборах президента Сербії з результатом 58,1%, свідчать дані exit poll, передає УНН з посиланням на Ipsos Strategic.
На другому місці знаходиться колишній омбудсмен Сербії, юрист за освітою Саша Янкович з 13,8%. На третьому місці — політик-пародист студент Лука Максимович під псевдонімом Любиша Прелетачевіч-Білий з результатом 9,3%.
Результати exit poll будуть оновлюватися в міру надходження нової інформації з виборчих дільниць.
Президент Сербії обирається на п’ятирічний термін і не може займати цю посаду більше двох разів.
Як повідомляв УНН, в Сербії почалися президентські вибори.