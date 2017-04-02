О.Вучич победил на выборах президента Сербии - exit poll
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 58,1%, свидетельствуют данные exit poll, передает УНН со ссылкой на Ipsos Strategic.
На втором месте находится бывший омбудсмен Сербии, юрист по образованию Саша Янкович с 13,8%. На третьем месте - политик-пародист студент Лука Максимович под псевдонимом Любиша Прелетачевич-Белый с результатом 9,3%.
Результаты exit poll будут обновляться по мере поступления новой информации с избирательных участков.
Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать эту должность более двух раз.
Как сообщал УНН, в Сербии начались президентские выборы.