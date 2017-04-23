О.Верняєв виграв"золото" на ЧЄ у вправах на брусах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Олімпійський чемпіон у вправах на брусах Олег Верняєв здобув "золото" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в румунському Клужі, передає УНН з посиланням на НОК України.
"Олімпійський чемпіон у вправах на брусах Олег Верняєв підтвердив свою майстерність і здобув на цьому снаряді медаль найвищого гатунку чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в румунському Клужі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики