О.Верняєв виграв"золото" на ЧЄ у вправах на брусах

"Олімпійський чемпіон у вправах на брусах Олег Верняєв підтвердив свою майстерність і здобув на цьому снаряді медаль найвищого гатунку чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в румунському Клужі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики