О.Верняев выиграл "золото" на ЧЕ в упражнениях на брусьях

"Олимпийский чемпион в упражнениях на брусьях Олег Верняев подтвердил свое мастерство и получил на этом снаряде медаль высшей пробы чемпионата Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, И.Радивилов завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.