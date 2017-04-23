О.Верняев выиграл "золото" на ЧЕ в упражнениях на брусьях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Олимпийский чемпион в упражнениях на брусьях Олег Верняев получил "золото" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
"Олимпийский чемпион в упражнениях на брусьях Олег Верняев подтвердил свое мастерство и получил на этом снаряде медаль высшей пробы чемпионата Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, И.Радивилов завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.