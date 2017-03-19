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О.Верняєв тріумфував на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

О.Верняєв тріумфував на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Провідний український спортсмен Олег Верняєв виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив в Штутгарті (Німеччина), передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

“Олімпійський чемпіон Олег Верняєв переміг у багатоборстві (84,899 бали) на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті,” — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що друге місце в багатоборстві посів японець Кая Казума, який поступився українцеві 0,501 балів. Китайський гімнаст Вей Сун завоював “бронзу” (82,898 бала).

Нагадаємо, що О.Верняєв виборов срібну нагороду на відкритому Кубку Америки.

Довідка УНН: О.Верняєв — український гімнаст, чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор, олімпійський чемпіон ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 (паралельні бруси).

Українські Національні Новини

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