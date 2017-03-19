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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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О.Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

О.Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Киев • УНН

 • 11154 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Ведущий украинский спортсмен Олег Верняев выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Штутгарте (Германия), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

"Олимпийский чемпион Олег Верняев победил в многоборье (84,899 балла) на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте", - говорится в сообщении.

Отметим, что второе место в многоборье занял японец Кая Казума, уступивший украинцу 0,501 баллов. Китайский гимнаст Вэй Сун завоевал "бронзу" (82,898 балла).

Напомним, что О.Верняев завоевал серебряную награду на открытом Кубке Америки.

Справка: О.Верняев - украинский гимнаст, чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, олимпийский чемпион игр в Рио-де-Жанейро 2016 (параллельные брусья).

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