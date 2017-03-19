О.Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Ведущий украинский спортсмен Олег Верняев выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Штутгарте (Германия), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Олимпийский чемпион Олег Верняев победил в многоборье (84,899 балла) на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте", - говорится в сообщении.
Отметим, что второе место в многоборье занял японец Кая Казума, уступивший украинцу 0,501 баллов. Китайский гимнаст Вэй Сун завоевал "бронзу" (82,898 балла).
Напомним, что О.Верняев завоевал серебряную награду на открытом Кубке Америки.
Справка: О.Верняев - украинский гимнаст, чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, олимпийский чемпион игр в Рио-де-Жанейро 2016 (параллельные брусья).