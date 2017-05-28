О.Усик зібрався боксувати з Е.Джошуа через три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик заявив, що через три роки збирається боксувати з британцем Ентоні Джошуа, який на даний момент володіє титулами чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі, інформує УНН з посиланням на klitschko-brothers.
За словами Усика, він розраховує вийти на поєдинок з британцем через три роки.
"Я думаю, що Джошуа - це номер один зараз. Нехай він з Уайлдером побоксує. Я мстити Джошуа за Кличко не збираюся, але боксувати з ним буду. Перший раз я побачив Ентоні на чемпіонаті світу-2011. Тоді я говорив, що він стане олімпійським чемпіоном в Лондоні", - наголосив українець.
Як зазначив О.Усик, свій наступний захист він може провести в Україні в кінці серпня. Правда, ця інформація ще не на 100 відсотків точна.
"Чого далі чекати? Далі чекайте ще одного мого захисту. Це не сто відсотків, але на кінець серпня, можливо, на стадіоні в Україні", - підсумував боксер.
Нагадаємо, що О.Усик може стати одним із учасників так званої боксерської Ліги чемпіонів, яка має стартувати у нинішньому році.
Як повідомляв УНН, О.Усик очолив світовий рейтинг боксерів важкої вагової категорії