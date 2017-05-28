О.Усик собрался боксировать с Е.Джошуа через три года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что через три года собирается боксировать с британцем Энтони Джошуа, который на данный момент владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, информирует УНН со ссылкой на klitschko-brothers.
По словам Усика, он рассчитывает выйти на поединок с британцем через три года.
"Я думаю, что Джошуа - это номер один сейчас. Пусть он с Уайлдером побоксирует. Я мстить Джошуа за Кличко не собираюсь, но боксировать с ним буду. Первый раз я увидел Энтони на чемпионате мира-2011. Тогда я говорил, что он станет олимпийским чемпионом в Лондоне ", - подчеркнул украинец.
Как отметил О.Усик, свой следующий защиту он может провести в Украине в конце августа. Правда, эта информация еще не на 100 процентов точна.
"Чего дальше ждать? Далее ждите еще одного моего защиты. Это не сто процентов, но на конец августа, возможно, на стадионе в Украине", - подытожил боксер.
Напомним, что О.Усик может стать одним из участников так называемой боксерской Лиги чемпионов, которая должна стартовать в нынешнем году.
Как сообщал УНН, О.Усик возглавил мировой рейтинг боксеров тяжелой весовой категории