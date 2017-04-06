О.Турчинов заявив про можливе розширення російської агресії проти України

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українські спецслужби фіксують активну діяльність РФ щодо нарощення військового потенціалу “насамперед, на західному та південному стратегічних напрямках”. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України України Олександр Турчинов під час зустрічі з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, передає УНН з посиланням на РНБО.

За словами О.Турчинова, українські спецслужби фіксують активну діяльність РФ щодо нарощення військового потенціалу “насамперед, на західному та південному стратегічних напрямках”.

“Аналізуючи ці дані, ми не можемо виключати розширення військової агресії проти нашої країни”, — сказав Секретар РНБО України, додавши, що російський військовий потенціал загрожує не лише Україні, а і західним партнерам.

О.Турчинов також наголосив, що російсько-терористичні угруповання демонстративно нехтують Мінськими угодами та черговою домовленістю про припинення вогню.

“Не припиняючи обстрілів наших позицій із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, вони військовим шляхом намагаються змінити лінію розмежування”, — зазначив він.

Секретар РНБО України наголосив, що в цьому контексті дуже важливо відновити військово-технічну співпрацю України з її західними партнерами, “яка була штучно заблокована в 2014 році”.

Під час зустрічі сторони також обговорили необхідність продовження санкційного тиску на країну-агресора, “поки Крим та Донбас не повернуться до складу України”.

За словами Президента Парламентської асамблеї НАТО П. Аллі, в цьому питанні не може бути жодних компромісів: “Країни-члени НАТО мають щодо цього питання чітку позицію. Ми не ставимо на карту питання свободи народу”.

Як повідомляв УНН, О.Турчинов задекларував 735 тис. дол. готівки та 27 церковних книг.

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