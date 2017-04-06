А.Турчинов заявил о возможном расширении российской агрессии против Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54532 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105666 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162735 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119529 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113562 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104962 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155491 просмотра

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А.Турчинов заявил о возможном расширении российской агрессии против Украины

А.Турчинов заявил о возможном расширении российской агрессии против Украины

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях". Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Александр Турчинов во время встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, передает УНН со ссылкой на СНБО.

По словам А.Турчинова, украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях".

"Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, но и западным партнерам.

А.Турчинов также отметил, что российско-террористические группировки демонстративно пренебрегают минского соглашениями и очередной договоренности о прекращении огня.

"Не прекращая обстрелов наших позиций с применением запрещенной минского соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения", - отметил он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, "которая была искусственно заблокирована в 2014 году".

Во время встречи стороны также обсудили необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, "пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины".

По словам Президента Парламентской ассамблеи НАТО П.Алле, в этом вопросе не может быть никаких компромиссов: "Страны-члены НАТО должны по этому вопросу четкую позицию. Мы не ставим на карту вопрос свободы народа ".

Как сообщал УНН, Турчинов задекларировал 735 тыс. долл. наличных и 27 церковных книг.

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