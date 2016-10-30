О.Турчинов задекларував колекцію церковних книг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов має у власності колекцію релігійних кних, картин, годинник і два підсвічника, авторські права на літературні твори, монографії. Про це свідчить е-декларація подана нардепом, повідомляє УНН.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов задекларував 758 тис. доларів в банках і 735 тис. доларів готівкою, 27 старовинних церковних книг, 12 картин, годинник і два підсвічниката авторські права на літературні твори, монографії.
Зокрема, у власності О.Турчинова — старовинні 9 Біблій, 13 Євангеліє, Апостоли,Трефологіон та інші.
У спільній власності з дружиною секретар РНБО володіє квартирою метражем 381,8 кв.м. і вартістю 2 млн 600 тис. грн.
Серед іншого, секретар РНБО повідомив про отримання зарплати в сумі 199 тис. 999 грн, та має авто TOYOTA HIGHLANDER.
На банківських рахунках Турчинов у спільній власності з дружиною 49925 грн, 758 306 доларів і 9996 євро. Крім того дружина Турчинова також задекларувала загальні кошти в банках — 1662 євро і 5317 грн.
За даними декларації, О.Турчинов готівкою 735 тис. доларів, 55 тис. євро та 250 тис. гривень.
Згідно з документом, авторське право задекларовано на художній фільм і літературний твір “Ілюзія страху”, твори “Свідоцтво”, “Таємна вечеря”, “Пришестя”, і монографії на тему тіньової економіки.