А.Турчинов задекларировал коллекцию церковных книг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов имеет в собственности коллекцию религиозных кних, картин, часы и два подсвечника, авторские права на литературные произведения, монографии. Об этом свидетельствует е-декларация подана нардепом, сообщает УНН.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал 758 тыс. долларов в банках и 735 тыс. долларов наличными, 27 старинных церковных книг, 12 картин, часы и два подсвечника и авторские права на литературные произведения, монографии.
В частности, в собственности Турчинова - старинные 9 Библий, 13 Евангелие, Апостолы, Трефологион и другие.
В совместной собственности с женой секретарь СНБО владеет квартирой метражом 381,8 кв.м. и стоимостью 2 млн 600 тыс. грн.
Среди прочего, секретарь СНБО сообщил о получении зарплаты в сумме 199 тыс. 999 грн, и имеет авто TOYOTA HIGHLANDER.
На банковских счетах Турчинов имеет в общей собственности с женой 49925 грн, 758 306 долларов и 9996 евро. Кроме того жена Турчинова также задекларировала общие средства в банках - 1662 евро и 5317 грн.
По данным декларации, Турчинов имеет наличными 735 тыс. долларов, 55 тыс. евро и 250 тыс. гривен.
Согласно документу, авторское право задекларировано на художественный фильм и литературное произведение "Иллюзия страха", произведения "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие", и монографии на тему теневой экономики.