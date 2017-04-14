О.Турчинов розповів, коли може закінчитися АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна має кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Про це сказав в інтерв’ю російській службі ВВС секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, відповідаючи на запитання, коли і чим може закінчитися АТО на Донбасі, передає УНН.
“У нас немає іншої альтернативи, окрім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки — придбали десятки кілометрів”, — сказав О.Турчинов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики за добу 65 разів порушили режим "тиші" в зоні АТО – штаб
Секретар РНБО вважає, що завданням України — метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід.