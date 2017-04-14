О.Турчинов розповів, коли може закінчитися АТО

“У нас немає іншої альтернативи, окрім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки — придбали десятки кілометрів”, — сказав О.Турчинов.

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Секретар РНБО вважає, що завданням України — метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід.