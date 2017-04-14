А.Турчинов рассказал, когда может закончиться АТО

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров", - сказал А.Турчинов.

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Секретарь СНБО считает, что задачей Украины - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток.