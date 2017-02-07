О.Турчинов: Росія активізувала перекидання на Донбас військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Останнім часом Російська Федерація активізувала перекидання на територію окупованого Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН з посиланням на прес-службі РНБО.
За словами О.Турчинова, військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та пально-мастильні матеріали завозяться організовано та планомірно майже щоденно, “як автомобільними шляхами, так і залізницею”.
“Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо”, — сказав він.
О.Турчинов зазначив, що лише за останні три доби з РФ до Донбасу було перекинуто значну кількість танків, БМП, МТ-ЛБ, РСЗВ “Град”, а також САУ 2С7 “Піон” (203 мм), 2А36 “Гіацинт” (152 мм). “Підкріплення надходить російським гібридним військам, розташованим вздовж всієї лінії розмежування”, — повідомив він, наголосивши, що в російських військкоматах ведеться неприхована робота з вербування контрактників для участі в бойових діях на сході України.
“Все це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі”, — сказав Секретар РНБО України, додавши, що РФ не зможе приховати від міжнародного співтовариства свої криваві агресивні дії проти України.
Нагадаємо, за словами Павла Клімкіна, перед ескалацією на Донбасі через кордон з РФ постачалися боєприпаси.