А.Турчинов: Россия активизировала переброс на Донбасс военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В последнее время Российская Федерация активизировала переброс на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам А.Турчинова, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организовано и планомерно почти ежедневно, "как автомобильными дорогами, так и по железной дороге".
"Через неконтролируемую часть российско-украинской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня и т.д.", - сказал он.
А.Турчинов отметил, что только за последние трое суток с РФ в Донбасс было переброшено значительное количество танков, БМП, МТ-ЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм). "Подкрепление поступает российским гибридным войскам, расположенным вдоль всей линии разграничения", - сообщил он, отметив, что в российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины.
"Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что РФ не сможет скрыть от международного сообщества свои кровавые агрессивные действия против Украины.
Напомним, по словам Павла Климкина, перед эскалацией на Донбассе через границу с РФ поставлялись боеприпасы.