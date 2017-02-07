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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Турчинов: Россия активизировала переброс на Донбасс военной техники

Киев • УНН

 • 13327 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В последнее время Российская Федерация активизировала переброс на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

А.Турчинов: Россия активизировала переброс на Донбасс военной техники

По словам А.Турчинова, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организовано и планомерно почти ежедневно, "как автомобильными дорогами, так и по железной дороге".

"Через неконтролируемую часть российско-украинской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня и т.д.", - сказал он.

А.Турчинов отметил, что только за последние трое суток с РФ в Донбасс было переброшено значительное количество танков, БМП, МТ-ЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм). "Подкрепление поступает российским гибридным войскам, расположенным вдоль всей линии разграничения", - сообщил он, отметив, что в российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины.

"Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что РФ не сможет скрыть от международного сообщества свои кровавые агрессивные действия против Украины.

Напомним, по словам Павла Климкина, перед эскалацией на Донбассе через границу с РФ поставлялись боеприпасы.

Украинские Национальные Новости

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