О.Турчинов розповів, що починав АТО без консультацій із Заходом

“Не консультувався”, — сказав він, відповідаючи на запитання ВВС.



Також О.Турчинов підкреслив, що йому "дуже не сподобалася" реакція західних партнерів на початок мобілізації.



“Деякі з них почали говорити, що не потрібно цього робити, тому що це може бути подразником для Путіна і підставою для початку масштабної війни на території материкової України. Я вже не кажу про відмову в ті важкі часи надати нам будь-яку військову допомогу”, — зазначив екс-виконувач обов’язків президента.



“Тому я приймав рішення про початок АТО, не проводячи консультацій ні з ким”, — резюмував він.

Нагадаємо, як повідомив 12 квітня президент України Петро Порошенко, з початку цього року на Донбасі загинули 69 українських військових та більше 400 отримали поранення.