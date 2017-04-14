О.Турчинов розповів, що починав АТО без консультацій із Заходом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що не консультувався з західними партнерами, в тому числі зі США, ухвалюючи рішення про початок антитерористичної операції (АТО) на Сході України у 2014 році, коли він виконував обов’язки президента України. Про це О.Турчинов розповів в інтерв’ю російській службі ВВС, передає УНН.
“Не консультувався”, — сказав він, відповідаючи на запитання ВВС.
Також О.Турчинов підкреслив, що йому "дуже не сподобалася" реакція західних партнерів на початок мобілізації.
“Деякі з них почали говорити, що не потрібно цього робити, тому що це може бути подразником для Путіна і підставою для початку масштабної війни на території материкової України. Я вже не кажу про відмову в ті важкі часи надати нам будь-яку військову допомогу”, — зазначив екс-виконувач обов’язків президента.
“Тому я приймав рішення про початок АТО, не проводячи консультацій ні з ким”, — резюмував він.
Нагадаємо, як повідомив 12 квітня президент України Петро Порошенко, з початку цього року на Донбасі загинули 69 українських військових та більше 400 отримали поранення.