А.Турчинов рассказал, что начинал АТО без консультаций с Западом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что не консультировался с западными партнерами, в том числе с США, принимая решение о начале антитеррористической операции (АТО) на Востоке Украины в 2014 году, когда он исполнял обязанности президента Украины. Об этом А.Турчинов рассказал в интервью русской службе ВВС, передает УНН.
“Не консультировался”, — сказал он, отвечая на вопрос ВВС.
Также А.Турчинов подчеркнул, что ему "очень не понравилась" реакция западных партнеров на начало мобилизации.
“Некоторые из них начали говорить, что не нужно этого делать, потому что это может быть раздражителем для Путина и основанием для начала масштабной войны на территории материковой Украины. Я уже не говорю об отказе в те тяжелые времена предоставить нам любую военную помощь”, – отметил экс-исполняющий обязанности президента.
“Поэтому я принимал решение о начале АТО, не проводя консультаций ни с кем”, — резюмировал он.
Напомним, как сообщил 12 апреля президент Украины Петр Порошенко, с начала этого года на Донбассе погибли 69 украинских военных и более 400 получили ранения.