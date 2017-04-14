А.Турчинов рассказал, что начинал АТО без консультаций с Западом

“Не консультировался”, — сказал он, отвечая на вопрос ВВС.



Также А.Турчинов подчеркнул, что ему "очень не понравилась" реакция западных партнеров на начало мобилизации.



“Некоторые из них начали говорить, что не нужно этого делать, потому что это может быть раздражителем для Путина и основанием для начала масштабной войны на территории материковой Украины. Я уже не говорю об отказе в те тяжелые времена предоставить нам любую военную помощь”, – отметил экс-исполняющий обязанности президента.



“Поэтому я принимал решение о начале АТО, не проводя консультаций ни с кем”, — резюмировал он.

Напомним, как сообщил 12 апреля президент Украины Петр Порошенко, с начала этого года на Донбассе погибли 69 украинских военных и более 400 получили ранения.