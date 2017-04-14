А.Турчинов рассказал, что начинал АТО без консультаций с Западом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54469 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105641 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162696 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119504 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118376 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113554 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104957 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155473 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Турчинов рассказал, что начинал АТО без консультаций с Западом

А.Турчинов рассказал, что начинал АТО без консультаций с Западом

Киев  •  УНН

 • 12377 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что не консультировался с западными партнерами, в том числе с США, принимая решение о начале антитеррористической операции (АТО) на Востоке Украины в 2014 году, когда он исполнял обязанности президента Украины. Об этом А.Турчинов рассказал в интервью русской службе ВВС, передает УНН.

“Не консультировался”, — сказал он, отвечая на вопрос ВВС.

Также А.Турчинов подчеркнул, что ему "очень не понравилась" реакция западных партнеров на начало мобилизации.

“Некоторые из них начали говорить, что не нужно этого делать, потому что это может быть раздражителем для Путина и основанием для начала масштабной войны на территории материковой Украины. Я уже не говорю об отказе в те тяжелые времена предоставить нам любую военную помощь”, – отметил экс-исполняющий обязанности президента.

“Поэтому я принимал решение о начале АТО, не проводя консультаций ни с кем”, — резюмировал он.

Напомним, как сообщил 12 апреля президент Украины Петр Порошенко, с начала этого года на Донбассе погибли 69 украинских военных и более 400 получили ранения.

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