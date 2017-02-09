О.Турчинов обговорив з міністром закордонних справ Литви ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Секретар РНБО України Олександр Турчинов провів зустріч з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, на якій обговорили питання загострення ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання загострення ситуації на Донбасі, що відбулось останніми тижнями внаслідок збільшення кількості провокацій з боку російських гібридних військ. Значну увагу сторони приділили також обговоренню питань активізації українсько-литовської співпраці, зокрема, у військово-технічній сфері.
Секретар РНБО України поінформував Міністра закордонних справ Литви про “нарощення військового потенціалу РФ на сході України, агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та провокації, зокрема, проти мирного населення”.
“Кожного дня на територію Донбасу завозять з Росії нову техніку та зброю: САУ, реактивні системи залпового вогню, гаубиці тощо”, — сказав він.
Окрім того, співрозмовники обговорили питання надання Україні безвізового режиму. За словами Міністра закордонних справ Литви, Україна має “всі шанси отримати „безвіз“ вже найближчим часом”.
Л. Лінкявічюс також наголосив, що “Литва була і залишається вірним другом України”. “Ми цінуємо зусилля вашої країни щодо захисту свого європейського вибору, і готові і надалі всіляко допомагати вам на шляху до Європи”, — наголосив Міністр закордонних справ Литви.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Турчинова Росія активізувала перекидання на Донбас військової техніки.