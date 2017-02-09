А.Турчинов обсудил с министром иностранных дел Литвы ситуацию на Донбассе

Во время встречи собеседники обсудили вопросы обострения ситуации на Донбассе, которое произошло в последние недели в результате увеличения количества провокаций со стороны российских гибридных войск. Значительное внимание стороны уделили также обсуждению вопросов активизации украинско-литовского сотрудничества, в частности, в военно-технической сфере.

Секретарь СНБО Украины проинформировал Министра иностранных дел Литвы о "наращивании военного потенциала РФ на востоке Украины, агрессивных действиях российских гибридных войск на Донбассе и провокациях, в частности, против мирного населения".

"Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие: САУ, реактивные системы залпового огня, гаубицы и т.д.", - сказал он.

Кроме того, собеседники обсудили вопрос предоставления Украине безвизового режима. По словам министра иностранных дел Литвы, Украина имеет "все шансы получить "безвиз" уже в ближайшее время".

Л.Линкявичюс также отметил, что "Литва была и остается верным другом Украины". "Мы ценим усилия вашей страны по защите своего европейского выбора, и готовы и в дальнейшем всячески помогать вам на пути в Европу", - подчеркнул Министр иностранных дел Литвы.

Напомним, как сообщал УНН, по словам А.Турчинова Россия активизировала переброску на Донбасс военной техники.