О.Спіженко: ми прагнемо надати онкологічну допомогу найбільш нужденним

За його словами, МЦ “Клініка Спіженко” звернулася до МОЗ України із відкритим листом, в якому запропонувала визначити перелік пацієнтів, котрим конче потрібне онкологічне лікування.

“Справа в тому, що ми надаємо безкоштовне лікування тим чи іншим пацієнтам на постійній основі. В нас є така практика, проте ми не розголошуємо цих речей. Це наш благодійний професійний внесок. На моє глибоке переконання, кожна приватна клініка зобов’язана надавати частину допомоги на благодійній основі, якщо має таку можливість.

Разом з тим, оскільки, на жаль, хворих, потребуючих допомоги, багато, і ми не в праві визначати, кого обрати для безкоштовного оперування... Тож ми звернулися зі своєю пропозицією офіційно у профільне відомство МОЗ.

Міністерство має спеціально створену Комісію, що обліковує онкохворих, котрі чекають на держане фінансування, аби отримати лікування раку за кордоном. Ця Комісія формує перелік таких пацієнтів за принципом ургентності. Тобто це вже однозначно саме ті хворі, які не можуть довго чекати на гроші від держави. Саме цій категорії хворих ми хочемо допомогти. В нашій лікарні наявне необхідне обладнання, яке працює в закордонних клініках, є найкращі фахівці, а головне — бажання зробити добру справу”, — розповів він.

За словами О.Спіженка, пацієнти, які стають у чергу МОЗ для отримання лікування за державний кошт, не в змозі самостійно сплатити за своє лікування.

“Це ще одна причина, з якої ми вирішити піти саме таким шляхом визначення хворих, яких ми зможемо пролікувати.

Орієнтовна вартість послуг, які ми вирішили надати онкопацієнтам безкоштовно, складає близько 8,5 млн грн. Загалом ми плануємо пролікувати орієнтовно 12 пацієнтів, які потребують цього лікування в дану хвилину найбільше”, — зазначив він.

О.Спіженко додав, що МЦ “Клініка Спіженко" чекає на офіційну відповідь МОЗ та готова приймати визначених Комісією пацієнтів у будь-який час.

“Лікування хворих проходитиме на єдиному в Україні обладнанні — КіберНіж. На сьогодні, на жаль, лікування цим методом доступне не всім бажаючим. Насправді це унікальна технологія, що дозволяє проводити лікування безболісно і без оперативного втручання. Свого часу вся країна збирала кошти, аби прибдати КіберНіж, однак придбали звичайний лінійний прискорювач. Наша Клініка вирішила реалізувати цю ідею за власні кошти. І ми поставили такий апарат в Україні, який вже сім років успішно працює, рятує життя пацієнтам і є одним із лідерів у Європі в лікуванні онкологічних пухлин”, — розповів він.

Нагадаємо, МЦ “Клініка Спіженко” виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн. Про це клініка повідомила МОЗ відповідним листом.

Відповідно до докумету, МЦ “Клініка Спіженко” може провести лікування радіохірургічною системою CyberKnife (КіберНіж) наступних нозологічних форм злоякісних та доброякісних новоутворень у дорослих та дітей віком від 14 років.

Також нагадаємо, за шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн.