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МЦ "Клініка Спіженко" виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн

Київ • УНН

 • 20171 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Медичний центр "Клініка Спіженко" у 2016-2017 роках готовий надати можливість безоплатно лікування на власній радіохірургічній системі CyberKnife (КіберНіж) на суму 8 млн 500 тис. грн., що відповідає приблизній вартості лікування 12 пацієнтів. Про це йдеться у Відкритому листі керівництва медичного центру "Клініка Спіженко" до в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун щодо безплатного лікування громадян України, які знаходяться на обліку за програмою КПКВК 2301360 "Лікування громадян України за кордоном", передає УНН.

МЦ "Клініка Спіженко" виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн

Так, за даними документу, медичний центр "Клініка Спіженко" публічно звернувся до Керівництва МОЗ України та "Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон" з пропозицією провести необхідне лікування радіохірургічним методом CyberKnife (КіберНіж) онкологічним хворим, що знаходяться на обліку та очікують лікування за кордоном, на безоплатній основі у 2016-2017 роках.

Відповідно до докумету, МЦ "Клініка Спіженко" може провести лікування радіохірургічною системою CyberKnife (КіберНіж) наступних нозологічних форм злоякісних та доброякісних новоутворень у дорослих та дітей віком від 14 років: злоякісні та доброякісні новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи; злоякісні новоутворення губи, злоякісні новоутворення ротової порожнини; злоякісні новоутворення глотки; злоякісні новоутворення гортані; злоякісні новоутворення мозку; доброякісні та злоякісні новоутворення ока та придаткового апарату.

"Медичний центр "Клініка Спіженко" готовий взяти на себе зобов'язання щодо лікування онкологічних хворих, що знаходяться на обліку та очікують лікування за кордоном, на умовах визначених у даному листі. У разі прийняття нашої пропозиції просимо МОЗ України повідомити Адміністрацію "Клініки Спіженко" про спільну зустріч для погодження організаційних питань лікування пацієнтів", - йдеться у документі.

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