МЦ "Клиника Спиженко" выступил с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Медицинский центр "Клиника Спиженко" в 2016-2017 годах готов предоставить возможность бесплатно лечения на собственной радиохирургической системе CyberKnife (КиберНож) на сумму 8 млн 500 тыс. грн., что соответствует примерной стоимости лечения 12 пациентов. Об этом говорится в открытом письме руководства медицинского центра "Клиника Спиженко" к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун относительно бесплатного лечения граждан Украины, которые находятся на учете по программе КПКВК 2301360 "Лечение граждан Украины за рубежом", передает УНН.
Так, по данным документа, медицинский центр "Клиника Спиженко" публично обратился к руководству Минздрава Украины и "Комиссии МЗ Украины по вопросам направления на лечение за границу" с предложением провести необходимое лечение радиохирургическим методом CyberKnife (КиберНож) онкологическим больным, находящимся на учете и ожидающим лечения за рубежом, на безвозмездной основе в 2016-2017 годах.
Согласно докуметов, МЦ "Клиника Спиженко" может провести лечение радиохирургической системой CyberKnife (КиберНож) следующих нозологических форм злокачественных и доброкачественных новообразований у взрослых и детей старше 14 лет: злокачественные и доброкачественные новообразования головного мозга и других частей центральной нервной системы; злокачественные новообразования губы, злокачественные новообразования ротовой полости; злокачественные новообразования глотки; злокачественные новообразования гортани; злокачественные новообразования мозга; доброкачественные и злокачественные новообразования глаза и придаточного аппарата.
"Медицинский центр " Клиника Спиженко " готов взять на себя обязательства по лечению онкологических больных, находящихся на учете и ожидающих лечения за рубежом, на условиях, определенных в данном письме. В случае принятия нашего предложения просим МОЗ Украины сообщить Администрации " Клиники Спиженко " о совместной встрече для согласования организационных вопросов лечения пациентов ", - говорится в документе.