МЦ "Клиника Спиженко" выступил с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн. грн

Так, по данным документа, медицинский центр "Клиника Спиженко" публично обратился к руководству Минздрава Украины и "Комиссии МЗ Украины по вопросам направления на лечение за границу" с предложением провести необходимое лечение радиохирургическим методом CyberKnife (КиберНож) онкологическим больным, находящимся на учете и ожидающим лечения за рубежом, на безвозмездной основе в 2016-2017 годах.

Согласно докуметов, МЦ "Клиника Спиженко" может провести лечение радиохирургической системой CyberKnife (КиберНож) следующих нозологических форм злокачественных и доброкачественных новообразований у взрослых и детей старше 14 лет: злокачественные и доброкачественные новообразования головного мозга и других частей центральной нервной системы; злокачественные новообразования губы, злокачественные новообразования ротовой полости; злокачественные новообразования глотки; злокачественные новообразования гортани; злокачественные новообразования мозга; доброкачественные и злокачественные новообразования глаза и придаточного аппарата.

"Медицинский центр " Клиника Спиженко " готов взять на себя обязательства по лечению онкологических больных, находящихся на учете и ожидающих лечения за рубежом, на условиях, определенных в данном письме. В случае принятия нашего предложения просим МОЗ Украины сообщить Администрации " Клиники Спиженко " о совместной встрече для согласования организационных вопросов лечения пациентов ", - говорится в документе.