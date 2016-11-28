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За шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Загалом по програмі "Лікування громадян України за кордоном" за період 2010-2016 роки державою здійснено оплату лікування на загальну суму 571 млн 61,1 тис. грн, передає УНН.

За шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн

Водночас за 6 років було здійснено оплату лікування 317 осіб, у тому числі 148 дітей.

У 2016 році на лікування пацієнтів державою було витрачено найбільшу суму — 203 млн 948,9 тис. грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, наразі, станом на 3 жовтня, лікування за кордоном за програмою потребують 33 українці.

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