За шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Загалом по програмі "Лікування громадян України за кордоном" за період 2010-2016 роки державою здійснено оплату лікування на загальну суму 571 млн 61,1 тис. грн, передає УНН.
Водночас за 6 років було здійснено оплату лікування 317 осіб, у тому числі 148 дітей.
У 2016 році на лікування пацієнтів державою було витрачено найбільшу суму — 203 млн 948,9 тис. грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, наразі, станом на 3 жовтня, лікування за кордоном за програмою потребують 33 українці.