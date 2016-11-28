За шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн

Водночас за 6 років було здійснено оплату лікування 317 осіб, у тому числі 148 дітей.

У 2016 році на лікування пацієнтів державою було витрачено найбільшу суму — 203 млн 948,9 тис. грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, наразі, станом на 3 жовтня, лікування за кордоном за програмою потребують 33 українці.