За шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В целом по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" за период 2010-2016 годы государством произведена оплата лечения на общую сумму 571 млн 61,1 тыс. грн, передает УНН.
В то же время за 6 лет было осуществлено оплату лечения 317 человек, в том числе 148 детей.
В 2016 году на лечение пациентов государством было потрачено наибольшую сумму - 203 млн 948,9 тыс. грн.
Напомним, как сообщал УНН, сейчас, по состоянию на 3 октября, в лечении за рубежом по программе нуждаются 33 украинца.