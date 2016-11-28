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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн

Киев • УНН

 • 11807 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В целом по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" за период 2010-2016 годы государством произведена оплата лечения на общую сумму 571 млн 61,1 тыс. грн, передает УНН.

За шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн

В то же время за 6 лет было осуществлено оплату лечения 317 человек, в том числе 148 детей.

В 2016 году на лечение пациентов государством было потрачено наибольшую сумму - 203 млн 948,9 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, сейчас, по состоянию на 3 октября, в лечении за рубежом по программе нуждаются 33 украинца.

Украинские Национальные Новости

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