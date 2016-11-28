За шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн

В то же время за 6 лет было осуществлено оплату лечения 317 человек, в том числе 148 детей.

В 2016 году на лечение пациентов государством было потрачено наибольшую сумму - 203 млн 948,9 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, сейчас, по состоянию на 3 октября, в лечении за рубежом по программе нуждаются 33 украинца.