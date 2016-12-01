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О.Спиженко: мы стремимся предоставить онкологическую помощь наиболее нуждающимся

Киев • УНН

 • 17749 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Бесплатную онкологическую помощь должен получить пациент, который лишен возможности самостоятельно ее профинансировать и состояние болезни которого уже не позволяет ждать. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель Ассоциации частных клиник Украины, владелец МЦ "Клиника Спиженко" Олег Спиженко, комментируя инициативу больницы бесплатно пролечить 12 пациентов с диагнозом рак.

О.Спиженко: мы стремимся предоставить онкологическую помощь наиболее нуждающимся

По его словам, МЦ "Клиника Спиженко" обратилась в Минздрав Украины с открытым письмом, в котором предложила определить перечень пациентов, которым очень нужно онкологическое лечение.

"Дело в том, что мы предоставляем бесплатное лечение тем или иным пациентам на постоянной основе. У нас есть такая практика, однако мы не разглашаем этих вещей. Это наш благотворительный профессиональный вклад. По моему глубокому убеждению, каждая частная клиника обязана предоставлять часть помощи на благотворительной основе, если имеет такую ​​возможность.

Вместе с тем, поскольку, к сожалению, больных, нуждающихся в помощи, много, и мы не в праве определять, кого выбрать для бесплатного оперирования ... Поэтому мы обратились со своим предложением официально в профильное ведомство МЗ.

Министерство имеет специально созданную Комиссию, что учитывает онкобольных, которые ждут государственного финансирования, чтобы получить лечение рака за рубежом. Эта Комиссия формирует перечень таких пациентов по принципу ургентности. То есть это уже однозначно именно те больные, которые не могут долго ждать деньги от государства. Именно этой категории больных мы хотим помочь. В нашей больнице имеется необходимое оборудование, которое работает в зарубежных клиниках, есть лучшие специалисты, а главное - желание сделать доброе дело ", - рассказал он.

По словам О.Спиженка, пациенты, которые становятся в очередь Минздрава для получения лечения за государственный счет, не в состоянии самостоятельно оплатить свое лечение.

"Это еще одна причина, по которой мы решили пойти именно таким путем определения больных, которых мы сможем пролечить.

Ориентировочная стоимость услуг, какие мы решили предоставить онкопациентам бесплатно, составляет около 8,5 млн. грн. В целом мы планируем пролечить ориентировочно 12 пациентов, которые нуждаются в этом лечение в данную минуту больше всего ", - отметил он.

О.Спиженко добавил, что МЦ "Клиника Спиженко" ждет официальный ответ Минздрава и готова принимать определенных Комиссией пациентов в любое время.

"Лечение больных будет проходить на единственном в Украине оборудовании - КиберНож. На сегодня, к сожалению, лечение этим методом доступно не всем желающим. На самом деле это уникальная технология, позволяющая проводить лечение безболезненно и без оперативного вмешательства. В свое время вся страна собирала средства, чтобы приобрести КиберНож, однако приобрели обычный линейный ускоритель. Наша Клиника решила реализовать эту идею за собственные средства. И мы поставили такой аппарат в Украине, который уже семь лет успешно работает, спасает жизнь пациентам и является одним из лидеров в Европе в лечении онкологических опухолей ", - рассказал он.

Напомним, МЦ "Клиника Спиженко" выступил с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн. грн. Об этом клиника сообщила МЗ соответствующим письмом.

Согласно докуметов, МЦ "Клиника Спиженко" может провести лечение радиохирургической системой CyberKnife (КиберНож) ряда нозологических форм злокачественных и доброкачественных новообразований у взрослых и детей старше 14 лет.

Также напомним, за шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн.

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