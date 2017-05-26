О.Сироїд відпустила депутатів до 6 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Віце-спікер Оксана Сироїд закрила ранкове пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжать роботу у пленарному режимі 6 червня о 10:00.
Нагадаємо, 26 травня під час години запитань до уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив народних депутатів і апарат Верховної Ради скаржитися йому на тих міністрів, які пропускають засідання парламентських комітетів.
Як повідомляв УНН, 6 червня у парламенті відбудеться голосування за призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.