О.Сыроид отпустила депутатов до 6 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Вице-спикер Оксана Сыроид закрыла утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжат работу в пленарном режиме 6 июня в 10:00.
Напомним, 26 мая во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил народных депутатов и аппарат Верховной Рады жаловаться ему на тех министров, которые пропускают заседания парламентских комитетов.
Как сообщал УНН, 6 июня в парламенте состоится голосование за назначение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.