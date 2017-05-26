О.Сыроид отпустила депутатов до 6 июня

Депутаты продолжат работу в пленарном режиме 6 июня в 10:00.

Напомним, 26 мая во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил народных депутатов и аппарат Верховной Рады жаловаться ему на тех министров, которые пропускают заседания парламентских комитетов.

Как сообщал УНН, 6 июня в парламенте состоится голосование за назначение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.