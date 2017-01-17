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О.Сироїд відкрила вечірнє засідання ВР

О.Сироїд відкрила вечірнє засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд відкрила вечірнє пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

У сесійній залі зареєструвались 346 народних обранців.

Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада спростила можливість будівництва більшості об’єктів. Парламентарі 238 голосами схвалили у другому читанні та в цілому відповідні зміни до законодавства.

Крім того, Рада затвердила календарний план шостої сесії. За відповідний проект постанови проголосували 233 народних депутати.

Також нардепи відхилили кошторис ВР на 2017 рік і таким чином залишили чинним розмір зарплат депутатів та спікера.

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