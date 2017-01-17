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О.Сироид открыла вечернее заседание ВР

О.Сироид открыла вечернее заседание ВР

Киев • УНН

 • 7002 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид открыла вечернее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.

В сессионном зале зарегистрировались 346 народных избранников.

Напомним, 17 января Верховная Рада упростила возможность строительства большинства объектов. Парламентарии 238 голосами приняли во втором чтении и в целом соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, Рада утвердила календарный план шестой сессии. За соответствующий проект постановления проголосовали 233 народных депутата.

Также нардепы отклонили смету ВР на 2017 год и таким образом оставили действующим размер зарплат депутатов и спикера.

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