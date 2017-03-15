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О.Сироїд прокоментувала можливість своєї відставки з посади віце-спікера

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд прокоментувала заяву франкції “Народний фронт” про висловлення їй недовіри і ініціювання її відставки. Про це вона заявила на брифінгу у парламенті, передає кореспондент УНН.

“Це право (ініціювати відставку віце-спікера з посади — ред.) будь-якого депутата, а тим більше депутатської фракції. Нехай вирішує парламентська зала”, — сказала вона.

Вона підкреслила, що діяла сьогодні виключно в межах Конституції України і Закону України про регламент Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, фракція “Народний фронт” планує висловити недовіру віце-спікеру Верховної Ради Оксани Сироїд і ініціюватиме її відставку.

Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.

Також нагадаємо, нардеп Андрій Тетерук пояснив, що з трибуни Верховної Ради виступали правоохоронці, які брали участь в інциденті біля Слов'янська.

Українські Національні Новини

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