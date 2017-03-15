О.Сироид прокомментировала возможность своей отставки с должности вице-спикера
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид прокомментировала заявление франкции "Народный фронт" о выражении ей недоверия и инициировании ее отставки. Об этом она заявила на брифинге в парламенте, передает корреспондент УНН.
"Это право (инициировать отставку вице-спикера с должности - ред.) любого депутата, а тем более депутатской фракции. Пусть решает парламентский зал", - сказала она.
Она подчеркнула, что действовала сегодня исключительно в рамках Конституции Украины и Закона Украины о регламенте Верховной Рады.
Как сообщал УНН, фракция "Народный фронт" планирует выразить недоверие вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид и инициировать ее отставку.
Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента.
Также напомним, нардеп Андрей Тетерук пояснил, что с трибуны Верховной Рады выступали правоохранители, которые участвовали в инциденте возле Славянска.