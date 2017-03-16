О.Сироїд очікує швидкої реакції від ГПУ і СБУ щодо інциденту в парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд вчора звернулася з офіційними листами до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України щодо вчорашнього інциденту у парламенті і очікує від них швидку реакцію. Про це вона заявила у кулуарах журналістам, передає кореспондент УНН.
“Я вже звернулася (у ГПУ і СБУ — ред.), вчора підписала ці листи і сподіваюся на їх швидку реакцію”, — сказала О.Сироїд.
Вона підкреслила, що сподівається, що розслідування інциденту в ВР, коли в сесійну залу зайшли невідомі буде проведене вчасно.
Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.
Також нагадаємо, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.
Як повідомляв УНН, нардеп Андрій Тетерук пояснив, що з трибуни Верховної Ради виступали правоохоронці, які брали участь в інциденті біля Слов’янська.